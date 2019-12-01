Semana Santa de Huandacareo 2026 prevé más de 120 mil visitantes: Sectur

Morelia, Michoacán, 11 de marzo de 2026.- Huandacareo está listo para las más de 70 actividades que realizarán en la Semana Santa, donde el turista y visitante podrá disfrutar de los eventos religiosos y de fe, además de la gastronomía y los balnearios del municipio, señaló Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Pedro Alexis Velázquez Guzmán, presidente municipal de Huandacareo señaló que en esta temporada se tienen previstas más de 70 actividades y la llegada de más de 120 mil turistas y visitantes que disfruten de la riqueza que se ofrece.

“Estamos a 45 minutos de la capital michoacana. En el municipio tenemos 200 habitaciones en los 8 hoteles, continuamos profesionalizando al sector turístico para tener mejores servicios. De igual forma en el tema gastronómico tenemos las carnitas, quienes no coman carne, hay una amplia variedad de platillos que pueden disfrutar”, enfatizó el edil.

Eva Tinoco Herrera, presidenta honorífica del DIF Huandacareo y representante del sector hotelero y de balnearios agregó que este periodo representa una de las temporadas de mayor afluencia turística, generando una importante derrama económica en beneficio de prestadores de servicios, comerciantes y familias del municipio. Detalló además que el ingreso a los balnearios está entre los 70 y 150 pesos para infancias y adultos, cantidad que permanece fija durante todo el año.

Este tipo de eventos, concluyó la Sectur Michoacán, fomenta la convivencia familiar y consolida al turismo social como un motor de desarrollo regional que dinamiza la economía local y proyecta positivamente la imagen del municipio a nivel estatal y regional. Para conocer la programación completa, se puede consultar los Facebook: Gobierno de Huandacareo y Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán.