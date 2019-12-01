Sefeco Morelia invita a vivir tradiciones culturales y gastronómicas en Semana Santa

Morelia, Michoacán; 12 de marzo de 2026.- El Gobierno de Morelia a través de la Secretaría de Fomento Económico a cargo de María Guadalupe Herrera Calderón, invita a vivir y apoyar las tradiciones culturales, gastronómicas y artesanales durante la Semana Santa 2026.

Con el objetivo de promover el emprendimiento local, fortalecer la economía familiar y dar visibilidad a los productos y servicios de los morelianos y sus tenencias, la Sefeco presentó los eventos principales que resaltan la riqueza del municipio.

VII Festival de la Capirotada y la Empanada

Se efectuará del 27 al 29 de marzo en Plaza del Carmen, de 9:00 a 20:00 horas. En ese espacio, 25 panaderías locales y de la región ofrecerán más de 20 recetas de capirotada y 280 sabores de empanada, comida cuaresmal tradicional y la novedad del “Uchepo relleno de capirotada”.

VI Expo Cruz de Barro y Muestra Artesanal

Se realizará del 28 de marzo al 6 de abril, en plaza Valladolid, de 9:00 a 20:00 horas. Serán 20 artesanos locales de Capula que exhibirán y venderán su cruces de barro y otras piezas únicas (con precios que oscilan de 70 a 5 mil pesos), con venta simultánea en dicha tenencia.

4ª Feria Gastronómica Umécuaro 2026

La cita es el próximo 4 y 5 de abril, Lago de Umécuaro, de 10:00 a 21:00 horas, en donde 6 restaurantes ofrecerán mole, camarones, pescado zarandeado, carne asada y más variedad de platillos  (precios 70–200 pesos), con programa artístico-cultural.

En rueda de prensa, la secretaria Lupita Herrera estuvo acompañada por Alejandro Durán Gama, delegado de Canaimpa; Diana Isela Sagrero, jefa de tenencia de Capula; Arturo Herrera Guzmán , jefe de Santiago Undameo y Carlos Ayala Reyes, presidente del Comité organizador de la Expo Cruz de Barro. 

De esta manera el Gobierno de Morelia que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar invitó a todos y todas  a participar, disfrutar y apoyar a las, los  emprendedores locales. Estos eventos impulsan la economía familiar, preservan las tradiciones y posicionan a Morelia como un destino vibrante en Semana Santa.

