Sectur reconoce el legado de las cocineras y cocineros tradicionales en Uruapan

Sectur reconoce el legado de las cocineras y cocineros tradicionales en Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 16:59:28
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Uruapan, Michoacán, a 29 de marzo de 2026.- Este domingo es el último día para asistir a la Muestra de Cocina Tradicional en la Plaza Izazaga, también conocida como la Plaza de La Ranita, durante el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan.

Tras la premiación del 65 Concurso Estatal de Artesanías y de la Muestra de Indumentaria Tradicional, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, en compañía de otras autoridades, agradecieron a las cocineras tradicionales del estado y reconocieron los sabores y saberes que, a través de generaciones, han compartido con el turismo local, nacional e internacional. 

El titular de la política turística estatal recordó que la plaza de La Ranita fue el punto de inicio en el que se visibilizó a las y los cocineros tradicionales de Michoacán, que en 2010 fueron clave para que la UNESCO otorgara a la Cocina Tradicional de México el nombramiento de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Finalmente, la Sectur estatal informó que en esta edición participan 20 maestras cocineras tradicionales de 11 comunidades, quienes ofrecen 19 platillos típicos de sus regiones a precios accesibles. Las y los turistas que se encuentran en Michoacán para vivir la Semana Santa aún pueden disfrutar de los platillos. El servicio estará disponible hasta las 18:00 horas.

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