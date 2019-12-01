Sectur promociona atractivos turísticos ante líneas aéreas en Guadalajara

Sectur promociona atractivos turísticos ante líneas aéreas en Guadalajara
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 14:42:40
Guadalajara, Jalisco, 6 de marzo de 2026.- Michoacán destacó en la 47 edición de la Feria Internacional de Asociados Representantes de Líneas Aéreas en Guadalajara (Arlag). Durante el evento, que concluye hoy 6 de marzo, participan agentes de viajes provenientes de todo el país y del extranjero.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), detalló que para esta edición se estimó una participación de más de 200 expositores y la asistencia de 700 visitantes, quienes se dieron cita en Expo Guadalajara durante los tres días de actividades.

En este importante foro, Michoacán proyectó su versatilidad como destino de clase mundial. El funcionario estatal agregó que se promocionó la riqueza del estado en segmentos clave como el turismo de aventura, romance, naturaleza, reuniones, cultura y gastronomía. 

El objetivo de la Arlag es reunir a los principales actores del turismo en un evento único, donde expositores y agentes de viajes se conectan, descubren nuevas oportunidades y fortalecen la industria, ayudando a promover la gran variedad de destinos y productos turísticos de México a nivel nacional e internacional. 

La comitiva michoacana que promueve “el alma de México” está conformada por 18 empresarios hoteleros de las distintas regiones de Michoacán, así como tres operadoras turísticas.

