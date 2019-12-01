Sectur profesionalizó a casi 4 mil prestadores de servicios turísticos en 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 16:52:28

Morelia, Michoacán, a 28 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García, fortaleció la competitividad del sector en 53 municipios durante 2025. Esta estrategia de profesionalización permitió que 3 mil 838 prestadores de servicios actualizaran sus estándares de hospitalidad y calidad.

El programa se enfocó en elevar la calidad en la sanidad alimentaria y perfeccionar la atención al cliente, con el propósito de ofrecer experiencias memorables a los visitantes. Mediante estas acciones, se dinamiza el desarrollo económico regional y se fortalece la competitividad del destino.

El titular de la política turística de “el alma de México” destacó que entre los municipios atendidos se encuentran Pátzcuaro, Puruándiro, Quiroga, Senguio, Tacámbaro, Tangancícuaro, Tingambato, Tlalpujahua, Tzintzuntzan, Uruapan, Zamora, Zitácuaro, Morelia, Apatzingán, Aquila, Hidalgo, Coahuayana, Huandacareo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas y Paracho, por mencionar algunos.

Además se atendió a diversas comunidades originarias, poniendo énfasis en turismo comunitario, identidad cultural y fortalecimiento económico local. Algunas de las localidades en las que se compartió conocimiento fueron Crescencio Morales, Caltzontzin, Janitzio, Urandén de Morelos, Santa Fe de la Laguna, entre muchas otras.

Entre los principales temas que se desarrollaron estuvieron la atención al cliente y calidad en el servicio, el turismo comunitario y desarrollo local, la cultura turística michoacana, la gestión de eventos y procesos, el marketing digital y herramientas estratégicas, así como el turismo deportivo y de bienestar.

Estas acciones contribuyeron directamente a la atracción de turistas y visitantes, invitándoles a descubrir las riquezas culturales y naturales de la entidad. A través de la profesionalización de las y los prestadores de servicios, se fortalece la identidad de Michoacán como "el alma de México".