Hallan sin vida a presunto indigente en los Filtros Viejos de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 15:38:02
Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025.- Una persona en aparente situación de calle, fue hallada sin vida en la zona de los Filtros Viejos en la capital del estado; se investigan las causas de muerte.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo miso que fue trasladado al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que será con base en la necropsia de ley que se determinen las causas de muerte.

Noventa Grados
FGR abre investigación por descarrilamiento en el Corredor Interoceánico; peritos y agentes ya trabajan en la zona
