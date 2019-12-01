En Lázaro Cárdenas, Michoacán: Fallece adolescente y dos más quedan heridos en accidente vehicular 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 16:09:36
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 28 de diciembre de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al volcar la camioneta en que viajaba, un adolescente de 16 años perdió la vida, hechos registrados en el Bulevar Costero Bicentenario.

Al respecto se informó que sobre la referida carretera se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de tránsito, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas además de confirmar la muerte del menor.

Con base en lo anterior personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dio fe del levantamiento del cuerpo miso que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.

