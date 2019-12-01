Continúa la violencia en Irapuato, Guanajuato: dos ataques armados dejan una persona sin vida y cuatro heridos

Irapuato, Guanajuato, a 28 de diciembre de 2025.- La violencia continúa golpeando al municipio de Irapuato, luego de que la tarde de este domingo se registraran dos hechos armados en distintos puntos de la ciudad, los cuales dejaron como saldo una persona sin vida y al menos cuatro más lesionadas, generando una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El primer ataque ocurrió en la comunidad de Tomelopitos, donde vecinos alertaron al sistema de emergencias sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en la calle Deportiva, cerca del campo de futbol y de las instalaciones del Banco del Bienestar. Al arribar al lugar, autoridades confirmaron el fallecimiento de un hombre que yacía en la vía pública, cubierto con una cobija roja y con al menos tres impactos de proyectil.

La víctima fue identificada como José Javier, alias “El Shocker”, quien contaba con antecedentes penales; había sido procesado anteriormente por posesión de cartuchos útiles y tenía vigente una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal acordonaron el área para resguardar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizó el levantamiento de indicios balísticos y dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el crimen.

Minutos después, se reportó un segundo ataque armado en los campos de futbol de la colonia San Gabriel, específicamente sobre la calle Constituyentes, en la primera sección de dicha colonia. De acuerdo con los reportes preliminares al 9-1-1, varias personas habrían resultado lesionadas por disparos de arma de fuego.

Aunque al arribo de la Policía Municipal no se localizaron víctimas en el sitio, testigos señalaron que los heridos fueron trasladados por medios particulares. Posteriormente, se confirmó el ingreso de al menos cuatro personas al Hospital General para recibir atención médica, por lo que la Fiscalía del Estado fue notificada para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, establecer la mecánica de la agresión y deslindar responsabilidades.

Ambos hechos mantienen en alerta a las autoridades, mientras la ciudadanía expresa su preocupación ante la persistencia de hechos violentos en el municipio.