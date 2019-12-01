Al menos 15 personas lesionadas tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, confirma gobernador

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 13:43:01
Ciudad de México, 28 de diciembre del 2025.- De manera preliminar, autoridades reportaron que 15 personas resultaron lesionadas luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido la mañana de este domingo en el estado de Oaxaca.

El gobernador Salomón Jara informó que las personas afectadas recibieron atención inmediata y ya se encuentran en valoración médica para determinar la gravedad de sus lesiones.

Hasta el momento, no se han confirmado víctimas mortales.

Tras el incidente, autoridades estatales y federales mantienen un operativo conjunto de atención y auxilio en la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pasajeros y agilizar las labores necesarias para restablecer la operación ferroviaria.

Las causas del descarrilamiento aún no han sido precisadas, pero se espera que en las próximas horas se dé a conocer información oficial sobre la investigación en curso.

