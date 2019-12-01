Sectur Michoacán te invita a vivir la magia de los Reyes Magos en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán, 2 de enero de 2026.- La cabalgata de los Reyes Magos llegará a Pátzcuaro el lunes 5 de enero para recorrer las principales calles de este Pueblo Mágico y llenar de ilusión, entusiasmo y emoción a niñas y niños de los hogares michoacanos.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), destacó que este evento familiar reúne en Pátzcuaro a cerca de 30 mil asistentes, pero lo principal es la ilusión que viven las infancias que van a ver a Melchor, Gaspar y Baltazar, quienes son acompañados por distintos carros que complementan la cabalgata.

Julio Arreola Vázquez, presidente municipal de Pátzcuaro, señaló que la cabalgata lleva realizándose 12 años consecutivos en este Pueblo Mágico, logrando congregar a cientos de familias que en el espacio público, viven la emoción de los Reyes Magos, “esto trae momentos de felicidad sobre todo a los más pequeños”.

El cura presbítero, Jorge Vergara Medina, señaló que el evento comenzará a las 17:00 horas con la misa eucarística en el Santuario de Guadalupe, para a las 18:30 horas, comenzar con la cabalgata e ir llegando al punto final a las 20:00 horas. “A un lado del Santuario se colocarán unos buzones donde niñas y niños podrán dejar su carta a los Reyes, pero también durante el trayecto los arlequines que nos acompañarán, las estarán recibiendo”, detalló.

Los organizadores recordaron que la cabalgata terminará a un costado de la plaza Vasco de Quiroga, donde se colocará un escenario para que Melchor, Gaspar y Baltazar puedan invitar a los menores a esperar sus regalos que estarán la mañana del martes 6 de enero debajo de sus árboles de Navidad.

Para mayores detalles se puede consultar la página de Facebook: Secretaría de Turismo de Michoacán.