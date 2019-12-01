Aparatoso choque deja una lesionada en la colonia Jurica del municipio de Querétaro

Aparatoso choque deja una lesionada en la colonia Jurica del municipio de Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 15:37:28
Querétaro, Querétaro, a 2 de enero de 2026.- Una mujer, resultó lesionada, luego de un aparatoso accidente entre dos vehículos, que se registró a espaldas de la plaza comercial Antea, en la colonia Jurica.

La falta de precaución, aunado al exceso de velocidad, fue lo que ocasionó la colisión de ambos autos, que quedaron con importantes daños materiales.

A la zona se movilizaron analistas de Protección Civil, así como paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes al llegar, valoraron a los involucrados y determinaron trasladar a una mujer, a un hospital.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, como primeros respondientes y con el apoyo de la grúa se realizaron maniobras para retirar la unidad accidentada.

