Sectur Michoacán entrega apoyo económico a comunidades para Día de Muertos

Pátzcuaro, Michoacán, a 19 de octubre del 2026.- El secretario de Turismo en el estado, Roberto Monroy García, entregó el apoyo económico a municipios y comunidades indígenas para los gastos que representan las festividades de la Noche de Muertos. El recurso, cercano a los cuatro millones de pesos, será de utilidad para 56 comunidades.

Desde Pátzcuaro, el funcionario estatal resaltó que durante esta administración se ha optado por entregar este recurso previo a la Noche de Ánimas, pues es de utilidad para la decoración de los panteones y algunas plazas o puntos que son muy visitados por los turistas durante esta temporada.

Asimismo, manifestó a los representantes presentes de las distintas comunidades que continuará el respaldo estatal lo que resta de la administración, pues seguirán festividades y eventos como la K’uinchekua, Semana Santa, las obras en muelles como San Pedrito, etc.

“Michoacán necesita trabajar con ellos, trabajar juntos, trabajar por el bien común”, dijo al subrayar la necesidad de poner el ejemplo a las nuevas generaciones para que se pueda trabajar en conjunto por Michoacán y no en lo individual por un territorio específico.

De la misma manera, Roberto Monroy reconoció el trabajo que han hecho las comunidades para la atracción de turismo, pues, por ejemplo, destacó que la isla de Janitzio actualmente está sumamente limpia para recibir a los turistas que llegan durante la noche del 1 de noviembre.