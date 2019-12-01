Detienen a director del C2 y policías de Taxco por desaparición forzada de personas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 09:52:30

Taxco, Guerrero, a 20 de octubre 2026.- Un total de cuatro servidores públicos de seguridad de Taxco, Guerrero fueron detenidos por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas.

Los sospechosos fueron identificados como:

Ricardo N., director del Centro de Comando y Control (C2)

José N., monitoristas del C2

Gabriel N., policía municipal

Olga N., policía municipal

Según las investigaciones oficiales, el pasado 29 de septiembre, una persona fue secuestrada en el centro del municipio por varios sujetos que la obligaron a subir a un vehículo.

Posteriormente, las diligencias revelaron que los policías Gabriel y Olga ordenaron el retiro de elementos de Tránsito Municipal en la zona donde ocurrieron los hechos, e instruyeron a Ricardo y José omitir la privación de la libertad a las corporaciones de seguridad.

De manera extraoficial se mencionó que los miembros del C2 y los agentes municipales pertenecen al grupo delictivo conocido como La Familia Michoacana.

Cabe mencionar que, hasta el momento suman seis servidores públicos de Taxco detenidos por secuestro agravado y desaparición forzada de personas.