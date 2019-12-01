Detienen a director del C2 y policías de Taxco por desaparición forzada de personas

Taxco, Guerrero, a 20 de octubre 2026.- Un total de cuatro servidores públicos de seguridad de Taxco, Guerrero fueron detenidos por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas.
Los sospechosos fueron identificados como:
- Ricardo N., director del Centro de Comando y Control (C2)
- José N., monitoristas del C2
- Gabriel N., policía municipal
- Olga N., policía municipal
Según las investigaciones oficiales, el pasado 29 de septiembre, una persona fue secuestrada en el centro del municipio por varios sujetos que la obligaron a subir a un vehículo.
Posteriormente, las diligencias revelaron que los policías Gabriel y Olga ordenaron el retiro de elementos de Tránsito Municipal en la zona donde ocurrieron los hechos, e instruyeron a Ricardo y José omitir la privación de la libertad a las corporaciones de seguridad.
De manera extraoficial se mencionó que los miembros del C2 y los agentes municipales pertenecen al grupo delictivo conocido como La Familia Michoacana.
Cabe mencionar que, hasta el momento suman seis servidores públicos de Taxco detenidos por secuestro agravado y desaparición forzada de personas.