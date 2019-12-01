Detienen a director del C2 y policías de Taxco por desaparición forzada de personas

Detienen a director del C2 y policías de Taxco por desaparición forzada de personas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 09:52:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Taxco, Guerrero, a 20 de octubre 2026.- Un total de cuatro servidores públicos de seguridad de Taxco, Guerrero fueron detenidos por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas.

Los sospechosos fueron identificados como:

  • Ricardo N., director del Centro de Comando y Control (C2)
  • José N., monitoristas del C2
  • Gabriel N., policía municipal
  • Olga N., policía municipal

Según las investigaciones oficiales, el pasado 29 de septiembre, una persona fue secuestrada en el centro del municipio por varios sujetos que la obligaron a subir a un vehículo.

Posteriormente, las diligencias revelaron que los policías Gabriel y Olga ordenaron el retiro de elementos de Tránsito Municipal en la zona donde ocurrieron los hechos, e instruyeron a Ricardo y José omitir la privación de la libertad a las corporaciones de seguridad.

De manera extraoficial se mencionó que los miembros del C2 y los agentes municipales pertenecen al grupo delictivo conocido como La Familia Michoacana.

Cabe mencionar que, hasta el momento suman seis servidores públicos de Taxco detenidos por secuestro agravado y desaparición forzada de personas.

Más información de la categoria
Balean fachada de restaurante en Uruapan, Michoacán
Detienen a director del C2 y policías de Taxco por desaparición forzada de personas
Identifican a joven que cayó del estacionamiento de Espacio Las Américas, en Morelia
Encuentran cuerpo en avanzado estado de descomposición cerca de Playa Jardín, en Lázaro Cárdenas
Más información de la categoria
Detienen a director del C2 y policías de Taxco por desaparición forzada de personas
Rusia acusa a Ucrania de entrenar criminales mexicanos en manejo de drones
Mataron a Bernardo Bravo por alzar la voz por los limoneros de Michoacán; un año después, su familia sigue esperando justicia
La tragedia de Guerrero: Niño suplica a cartel que le devuelva a su padre secuestrado; “es un campesino, no es de pleito”