Nuevos liderazgos se suman a Carlos Torres Piña y fortalecen la unidad de Morena: Jesús Mora

Nuevos liderazgos se suman a Carlos Torres Piña y fortalecen la unidad de Morena: Jesús Mora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 12:34:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2026.— Jesús Mora, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, afirmó que la unidad del movimiento sigue avanzando con la incorporación de nuevos liderazgos y el trabajo territorial encabezado por el coordinador Carlos Torres Piña. Señaló que, concluido el proceso interno, distintas expresiones han optado por el diálogo y la construcción de acuerdos.

Mora reconoció a Juan Pablo Puebla y la Alianza por la Transformación; al diputado federal José Luis Cruz Lucatero; a la diputada federal Marcela Velázquez; a la diputada Sandra Olimpia Garibay; al presidente municipal de Panindícuaro, Manuel López Meléndez; a Jeanette Márquez Capiz y Rocío Cervantes Huaracha; al exdiputado Víctor Zurita; a Fabiola Contreras; y a Martín García Avilés y el Movimiento Amplio de Izierdquierda. “Tienen trayectorias distintas, pero comparten la decisión de trabajar por Michoacán. Las puertas abiertas y la disposición al diálogo de Carlos Torres Piña están dando resultados”, expresó.

El dirigente destacó que la unidad también toma forma en los encuentros de “La 4T te escucha”. En Pátzcuaro y Uruapan participaron 956 personas y se registraron 97 intervenciones en las mesas de trabajo, con presencia de distintas expresiones de Morena y representantes del Partido Verde.

Entre las propuestas presentadas estuvieron la recuperación de la cuenca del Lago de Pátzcuaro, el fortalecimiento de los proyectos productivos y, en Uruapan, la mejora de las escuelas, la atención a víctimas, la seguridad comunitaria y la gestión del agua. Mora sostuvo que escuchar estos planteamientos permite construir una agenda a partir de las necesidades de cada región.

“La unidad no se decreta: se fortalece cuando los liderazgos se suman y el pueblo participa. El proceso interno concluyó y ahora nos toca trabajar juntos para que la transformación responda a los problemas concretos de Michoacán”, concluyó Jesús Mora.

Más información de la categoria
Nuevo golpe a la vigilancia clandestina en Apatzingán, Michoacán: Suman 66 cámaras aseguradas por Fiscalía y fuerzas federales ante omisión del gobierno de Fanny Arreola
Sigue búsqueda de mujer arrastrada por el mar en Aquila, Michoacán 
En Uruapan, Michoacán detienen a un hombre por secuestro; liberan a tres víctimas
Aparatosa volcadura en Paseo Centenario del Ejército Mexicano, deja a una persona herida 
Más información de la categoria
Confirma gobierno desvío de medicamentos para hospitales públicos; reportan venta ilegal de insumos
Nuevo golpe a la vigilancia clandestina en Apatzingán, Michoacán: Suman 66 cámaras aseguradas por Fiscalía y fuerzas federales ante omisión del gobierno de Fanny Arreola
Nuevos liderazgos se suman a Carlos Torres Piña y fortalecen la unidad de Morena: Jesús Mora
Detienen a director del C2 y policías de Taxco por desaparición forzada de personas