Nuevos liderazgos se suman a Carlos Torres Piña y fortalecen la unidad de Morena: Jesús Mora

Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2026.— Jesús Mora, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, afirmó que la unidad del movimiento sigue avanzando con la incorporación de nuevos liderazgos y el trabajo territorial encabezado por el coordinador Carlos Torres Piña. Señaló que, concluido el proceso interno, distintas expresiones han optado por el diálogo y la construcción de acuerdos.

Mora reconoció a Juan Pablo Puebla y la Alianza por la Transformación; al diputado federal José Luis Cruz Lucatero; a la diputada federal Marcela Velázquez; a la diputada Sandra Olimpia Garibay; al presidente municipal de Panindícuaro, Manuel López Meléndez; a Jeanette Márquez Capiz y Rocío Cervantes Huaracha; al exdiputado Víctor Zurita; a Fabiola Contreras; y a Martín García Avilés y el Movimiento Amplio de Izierdquierda. “Tienen trayectorias distintas, pero comparten la decisión de trabajar por Michoacán. Las puertas abiertas y la disposición al diálogo de Carlos Torres Piña están dando resultados”, expresó.

El dirigente destacó que la unidad también toma forma en los encuentros de “La 4T te escucha”. En Pátzcuaro y Uruapan participaron 956 personas y se registraron 97 intervenciones en las mesas de trabajo, con presencia de distintas expresiones de Morena y representantes del Partido Verde.

Entre las propuestas presentadas estuvieron la recuperación de la cuenca del Lago de Pátzcuaro, el fortalecimiento de los proyectos productivos y, en Uruapan, la mejora de las escuelas, la atención a víctimas, la seguridad comunitaria y la gestión del agua. Mora sostuvo que escuchar estos planteamientos permite construir una agenda a partir de las necesidades de cada región.

“La unidad no se decreta: se fortalece cuando los liderazgos se suman y el pueblo participa. El proceso interno concluyó y ahora nos toca trabajar juntos para que la transformación responda a los problemas concretos de Michoacán”, concluyó Jesús Mora.