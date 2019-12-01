Se registran dos accidentes de motociclistas en Paseo de la República y 5 de Febrero, en Querétaro

Querétaro, Qro., 20 de octubre de 2026.- Dos accidentes, en donde dos motociclistas se vieron involucrados, se registraron a la par, uno en Paseo de la República y el segundo sobre Paseo 5 de Febrero.

El primero ocurrió a la altura de Antea, en donde el motociclista se encontró con una camioneta, en la incorporación de laterales y centrales de Paseo de la República, lo que ocasionó la colisión en donde el motociclista resultó lesionado.

Posteriormente a la altura de Carrillo, sobre Paseo 5 de Febrero, un motociclista derrapó y cayó a la cinta asfáltica, luego de que una unidad de carga invadiera su carril, cuando circulaban en dirección a la Ciudad de México, en este accidente fue estabilizado, sin embargo, no requirió traslado a un hospital.