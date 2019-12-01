Ciudad de México, a 20 de octubre 2026.- El subsecretario de Salud federal, Eduardo Clark García Dobarganes, admitió que hay casos documentados y bajo investigación por el presunto desvío de medicamentos en hospitales y centros de salud públicos para su venta en el mercado negro.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal mencionó que esa es la razón principal de que los insumos no lleguen a los nosocomios.

“Nunca diría que los médicos o las enfermeras o el personal de salud son responsables del desabasto. Lo que diría es que desafortunadamente tenemos algunos casos, algunos documentados y algunos que tenemos que investigar más a detalle y encontrar sí, de desvío de medicamentos desde el hospital y centro de salud hacia venta, incluso afuera de los propios hospitales”, explicó.

No obstante, el subsecretario de Salud aseguró que el gobierno federal ya implementa diversas acciones.

“Una muy, muy inmediata, que generó también, imagínense los intereses que tocó, más notas que el adeudo que tenían las farmacéuticas, cuando pedimos una cosa que se nos hace muy natural, que los medicamentos que se entregan en el sector público de manera gratuita fuera claro para los pacientes que eran medicamentos gratuitos, provistos para garantizar tu salud sin ningún costo por el Estado mexicano. Es decir, poner ahí eso en la caja de una manera más clara nos costó miles de notas públicas. ¿Y por qué? Porque en términos de procesos administrativos, no creemos que sea muy complicado cambiar la caja, poner una estampa, un sticker más claro”, refirió.

“Y el segundo que estamos haciendo es un tema fundamental, la presidenta ya lo adelantaba ayer y este fin de semana, es la transformación del digital del sistema de salud —por no llamarlo una revolución tecnológica que queremos realizar— en la cual podamos tener trazabilidad de los medicamentos para asegurar de qué lotes son, dónde vinieron y, en los casos de los de altísimo costo”, puntualizó García Dobarganes.