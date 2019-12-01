Advierten posible desplazamiento de familias en El Guayabo tras ataque armado a familia

Advierten posible desplazamiento de familias en El Guayabo tras ataque armado a familia
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 16:54:51
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Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- El homicidio de Alexa, de ocho años, y de su padre, Jorge Luis, podría provocar un nuevo desplazamiento forzado de familias de la comunidad de El Guayabo, ante el temor de que regresen los grupos armados, advirtió Julio César Franco Gutiérrez, consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán.

Familiares de Alexa confirmaron que dejaron la localidad después de sepultar a la niña y a su padre. Tuvieron que abandonar su casa, sus pertenencias y el trabajo que realizaban en el campo, de acuerdo con la información proporcionada.

Franco Gutiérrez señaló que en distintas comunidades  de Apatzingán se presentan desplazamientos de menor escala, a los que llamó “desplazamientos por goteo”, difíciles de documentar. Agregó que algunas familias buscan caminos de terracería para salir y encontrar otro lugar donde vivir, pese al riesgo de encontrarse con explosivos.

Como ejemplo, mencionó que, tras el entierro de Alexa y su padre, un convoy militar detuvo a personas que regresaban por la misma ruta, debido a que se desactivaba una mina en el trayecto.

El consejero también indicó que desde agosto se registra un repunte de la violencia homicida en Apatzingán, con ejecuciones en viviendas y comercios. Esta situación, dijo, aumenta la incertidumbre entre la población y refuerza la percepción de que “no hay lugares seguros”.

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