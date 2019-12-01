Trasladan en ambulancia al Hospital Infantil de Morelia a menor que convulsionó 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 16:04:51

Morelia, Michoacán, a 20 de octubre de 2026.- Un menor de un año que presentó convulsiones mientras viajaba con su mamá por una carretera de Acuitzio fue trasladada en ambulancia al Hospital Infantil de Morelia, con apoyo de agentes viales que facilitaron el recorrido ante la emergencia.

Al día respecto se informó que la infanta viajaba junto a su madre cuando se presentó la crisis.

Para llevarla a recibir atención médica especializada, fue movilizada en una ambulancia de Protección Civil Michoacán, en la que su mamá permaneció a su lado.

Durante el trayecto, elementos de Seguridad Vial de la Guardia Civil acompañaron a la unidad de emergencia y realizaron maniobras para agilizar su paso hasta el hospital.

El apoyo permitió que la ambulancia llegara de forma segura al centro médico.