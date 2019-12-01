Emboscada en la sierra de Salvador Escalante, Michoacán, deja a un policía herido; comando ataca operativo tras hallazgo de campamento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 19:52:37

Salvador Escalante, Michoacán, 11 de marzo de 2026.– La tensión volvió a apoderarse de la zona serrana de Salvador Escalante luego de que un grupo armado emboscara a elementos de la Guardia Civil durante un operativo en una región cerril del municipio, dejando como saldo a un oficial herido y un fuerte despliegue policial en busca de los agresores.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron la tarde de este martes cuando los uniformados realizaban patrullajes de reconocimiento entre las comunidades del cerro El Tepetate y Turirán, una zona de difícil acceso donde previamente se tenían indicios de actividades delictivas.

Durante el recorrido, los agentes localizaron lo que aparentemente era un narcocampamento, utilizado presuntamente por integrantes de un grupo criminal que opera en la región. Sin embargo, al aproximarse al sitio, los oficiales fueron sorprendidos por sujetos fuertemente armados, quienes abrieron fuego contra los elementos policiales.

Ante la agresión, los agentes repelieron el ataque, lo que derivó en un enfrentamiento armado en plena zona serrana. En medio del intercambio de disparos, uno de los oficiales de la Guardia Civil resultó herido.

Minutos después arribaron refuerzos policiales, quienes aseguraron el área y localizaron al elemento lesionado. El oficial fue auxiliado por sus compañeros y trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, mientras que las autoridades mantienen un operativo en la zona montañosa para tratar de ubicar y capturar a los responsables de la agresión.

La presencia de fuerzas de seguridad se mantiene en el área, donde continúan los recorridos entre brechas y caminos rurales, en un intento por cerrar el paso a los agresores que habrían huido entre la vegetación y la accidentada geografía de la región.