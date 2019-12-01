En Uruapan, Michoacán: La SSP asegura a 3 personas en posesión de un arma de fuego y sustancias ilícitas en la colonia La Mora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 20:32:48

Uruapan, Michoacán, a 11 de marzo de 2026.- Como resultado de una acción operativa, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) detuvieron a un hombre y aseguraron a dos adolescentes que se encontraban en posesión de un arma de fuego y 54 dosis de una sustancia granulosa con características propias de la metanfetamina.

Los hechos se registraron tras una alerta emitida por el C5 Michoacán, en la que se reportó que tres sujetos presuntamente realizaron detonaciones de arma de fuego. En respuesta, elementos de la Guardia Civil desplegaron un dispositivo de búsqueda de los implicados.

Como resultado de los patrullajes realizados en la colonia La Mora, fueron localizadas tres personas que coincidían con las características del reporte. Al realizarles una inspección, se les aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros, así como la sustancia antes mencionada.

El hombre y los dos adolescentes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento de las actuaciones legales.

La SSP mantiene el reforzamiento de las labores de vigilancia y prevención del delito en el municipio de Uruapan, con el objetivo de garantizar la paz, el orden público y la seguridad de la población.