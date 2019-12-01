En Lázaro Cárdenas, Michoacán aseguran 98 máquinas tragamonedas

En Lázaro Cárdenas, Michoacán aseguran 98 máquinas tragamonedas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 20:34:00
Lázaro Cárdenas, Michoacán, 11 de marzo de 2026.- Como resultado de una acción operativa en la que participo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se llevaron a cabo 12 cateos que se realizaron en Lázaro Cárdenas donde fueron aseguradas 98 máquinas tragamonedas, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, dado que estos dispositivos son presuntamente utilizados por grupos delictivos.

Sobre el particular se informó que derivado de la cumplimentación de las órdenes de cateo por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), elementos de la Guardia Civil y la Secretaría de Marina brindaron apoyo operativo.

En las diligencias, agentes de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) realizaron labores de apoyo táctico en 12 inmuebles ubicados en distintos puntos del municipio portuario, donde se contaba con indicios sobre su presunta vinculación con actividades ilícitas.

Como resultado del despliegue interinstitucional aseguraron las máquinas, mismas que quedaron puestas a disposición de la autoridad procuradora de justicia para las actuaciones correspondientes. Es importante precisar que estos aparatos están prohibidos bajo los términos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 

La SSP, en coordinación con autoridades estatales y federales, mantiene acciones permanentes para combatir conductas delictivas y garantizar la paz y el orden en la entidad.

