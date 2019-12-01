Atacan a tiros a Guardias Civiles en Salvador Escalante, Michoacán; hay un oficial herido

Atacan a tiros a Guardias Civiles en Salvador Escalante, Michoacán; hay un oficial herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 20:25:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Salvador Escalante, Michoacán, a 11 de marzo de 2026.- Elementos de la Guardia Civil repelieron una agresión por parte de civiles armados en una zona serrana del municipio de Salvador Escalante, al momento en que realizaban labores operativas en la región.

De manera inmediata fue reforzado el dispositivo de seguridad de manera interinstitucional a fin de dar con los responsables de este hecho.

Preliminarmente se reporta que un agente lesionado, quien ya recibe atención médica.

Las acciones operativas continúan en la zona con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Lázaro Cárdenas, Michoacán aseguran 98 máquinas tragamonedas
En Uruapan, Michoacán: La SSP asegura a 3 personas en posesión de un arma de fuego y sustancias ilícitas en la colonia La Mora
Atacan a tiros a Guardias Civiles en Salvador Escalante, Michoacán; hay un oficial herido
Emboscada en la sierra de Salvador Escalante, Michoacán, deja a un policía herido; comando ataca operativo tras hallazgo de campamento
Más información de la categoria
Emboscada en la sierra de Salvador Escalante, Michoacán, deja a un policía herido; comando ataca operativo tras hallazgo de campamento
Llega la Copa del Mundo a Querétaro como parte del tour rumbo al Mundial 2026
Trump afirma que México, Brasil y Colombia fueron invitados a la cumbre; el presidente colombiano Petro habla de un malentendido
Sectur lamenta el fallecimiento de la cocinera tradicional María Luisa Vera Landa
Comentarios