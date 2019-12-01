Atacan a tiros a Guardias Civiles en Salvador Escalante, Michoacán; hay un oficial herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 20:25:12

Salvador Escalante, Michoacán, a 11 de marzo de 2026.- Elementos de la Guardia Civil repelieron una agresión por parte de civiles armados en una zona serrana del municipio de Salvador Escalante, al momento en que realizaban labores operativas en la región.

De manera inmediata fue reforzado el dispositivo de seguridad de manera interinstitucional a fin de dar con los responsables de este hecho.

Preliminarmente se reporta que un agente lesionado, quien ya recibe atención médica.

Las acciones operativas continúan en la zona con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.