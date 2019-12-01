Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García, informó que Morelia será sede del evento “De 0 al KO” (Road to the KO), un espectáculo que combinará boxeo, música, producción audiovisual y actividades interactivas.

La coordinadora del evento, Yuridia Martínez, señaló que se tiene prevista una afluencia estimada de entre 7 mil 500 y 8 mil personas para el próximo 6 de febrero de 2027 en el Pabellón Don Vasco. “Se contempla una cartelera de 15 batallas, un show de medio tiempo y diversas dinámicas para el público, con el propósito de ofrecer una experiencia que va más allá de una función tradicional de boxeo”, destacó.

Por su parte, Christopher Domínguez, encargado deportivo del encuentro, enfatizó que este formato busca conectar especialmente con las audiencias jóvenes y digitales. Para lograrlo, apostará por figuras de redes sociales, la promoción de las y los participantes y la generación de contenido previo y durante el evento, lo que ampliará su alcance y proyección.

De acuerdo con los organizadores, se estima una derrama económica de entre 900 mil y 1.2 millones de pesos, como resultado de la llegada de asistentes y la actividad que se genere alrededor de este encuentro deportivo y de entretenimiento.

Álvaro Álvarez, encargado del área de difusión, explicó que las y los interesados en conocer más detalles sobre quienes participan, la cartelera y las actividades, pueden consultar las redes sociales oficiales de “De 0 al KO” en Instagram, Facebook y TikTok.

En el evento estuvieron presentes Jesús Paz Arciniega, director de Emprendimiento e Innovación de la Secretaría de Fomento Económico de Morelia, y los peleadores Luis Fernando "El Chaparrito" y Kevs “La Maravilla”.