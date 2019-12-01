Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 14:50:55

Tetipac, Guerrero, a 19 de noviembre 2026.- Vicente “N”, ex alcalde del municipio de Tetipac, Guerrero, fue detenido por su presunta participación en el delito de extorsión agravada contra trabajadores de una empresa refresquera, informó el Gabinete de Seguridad federal.

Según la información oficial, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Igualmente, el organismo interinstitucional mencionó que el ex presidente municipal tiene presuntos vínculos con el grupo delictivo ‘La Familia Michoacana’.

Además, lo relacionó con el control de la comercialización de productos en Tetipac, municipio de la región norte de Guerrero.

Por otra parte, las autoridades mencionaron que la detención de Vicente “N”, se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

El ahora detenido fungió como edil de Tetipac entre 2018 y 2021 cuando ganó las elecciones como candidato de la coalición ‘Por Guerrero al Frente’ integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.