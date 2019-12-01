Sectur invita al conversatorio sobre El Quijote y su huella en el cine

Morelia, Michoacán, 6 de abril de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán, a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich) realizará el conversatorio “El Quijote en el cine. Narratividad y visualidad en la primera novela moderna”, con la participación del escritor y académico español José María Paz Gago, catedrático de la Universidad de La Coruña y especialista en literatura y cine.

La actividad se realizará el 10 de abril a las 11:00 horas en el Auditorio de la Sectur Michoacán, ubicado en avenida Tata Vasco 80, colonia Vasco de Quiroga, en Morelia. Bajo la organización de Rosa Emilia Santibáñez, el encuentro propone una mirada atractiva sobre la manera en que Don Quijote de la Mancha ha llegado a la pantalla a través del tiempo, mostrando cómo el cine permite reinterpretar grandes referentes narrativos y acercarlos a públicos contemporáneos.

“En Michoacán entendemos que el trabajo audiovisual no solo proyecta locaciones, sino también historias, identidad y formas de mirar nuestro entorno. Actividades como esta enriquecen esa visión y fortalecen el vínculo entre el cine, el pensamiento y la proyección de nuestro estado”, expresó Roberto Monroy García, titular de la Sectur.

Por su parte, el titular de la Cofilmich, Luis Fernando Gutiérrez Lara, destacó que este evento impulsa espacios que amplían la conversación en torno al audiovisual: “Nos interesa promover una visión del cine que, además de su dimensión productiva, reconozca su capacidad para generar diálogo y enriquecer la manera en que miramos, contamos y compartimos nuestro estado”.

José María Paz Gago ha dedicado parte importante de su trayectoria al estudio de El Quijote y su relación con otras artes. Entre sus obras destacan “Semiótica del Quijote. Teoría y práctica de la ficción narrativa”, “La máquina maravillosa. Tecnología y arte en el Quijote” y “El Quijote y el pensamiento moderno”.

La entrada será gratuita, únicamente es necesario que las y los interesados se registren previamente en el siguiente enlace: https://forms.gle/Q7YvVQMQ5fZ4WNHv5. Para mayores informes, las personas interesadas pueden consultar el Instagram de la Cofilmich.