Señalan a médico en Sonora por sueros vitaminados ligados a seis muertes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 11:21:25

Hermosillo, Sonora, 6 de abril del 2026.- Un médico identificado como Jesús Maximiano “N”, de 65 años, ha sido señalado por su presunta relación con la aplicación de soluciones intravenosas conocidas como “sueros vitaminados” en una clínica ubicada en Hermosillo, Sonora, caso que ya suma seis personas fallecidas, según información de la Secretaría de Salud estatal.

La imagen del doctor fue difundida en un noticiero nocturno de televisión, donde también se confirmó, con fuentes cercanas a la investigación, que el especialista estaría ligado al tratamiento aplicado en el establecimiento donde se originaron los casos.

Además de las muertes registradas, autoridades sanitarias han detectado al menos nueve personas consideradas como casos sospechosos.

De acuerdo con registros profesionales, Jesús Maximiano “N” cursó la carrera de Médico Cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara y cuenta con cédula profesional que lo acredita como médico.

El consultorio del médico se encuentra en la colonia Jesús García, en Hermosillo, específicamente en la calle Leocadio Salcedo número 117.

En ese espacio ofrecía diversos servicios relacionados con la medicina general y estética, además de tratamientos metabólicos y medicina biológica. Entre los procedimientos que promocionaba también se encontraban liposucciones, colocación de hilos tensores y terapias de homotoxicología.