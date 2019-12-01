Indagan secuestro y homicidio del secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán

Indagan secuestro y homicidio del secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 14:26:55
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Ocampo, Michoacán, 6 de abril del 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE)dieron  inicio a la carpeta de investigación con relación al secuestro y homicidio del Secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Pedro “N”.

Cuyo cuerpo fue localizado sin vida la noche del pasado domingo en un predio ubicado en el tramo carretero Rincón de Soto-Áporo, en el municipio de Áporo.

De igual manera se investiga a 3 personas posiblemente relacionadas con el secuestro y homicidio del Secretario del Ayuntamiento de Ocampo.

En este sentido, el personal de la Fiscalía General del Estado lleva a cabo diligencias de campo y gabinete que permitan judicializar el hecho.

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