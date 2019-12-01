Encuentran nueve fosas clandestinas en Sonora

Encuentran nueve fosas clandestinas en Sonora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 13:48:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Sonoyta, Sonora, a 6 de abril 2026.- Colectivos de personas buscadoras de Sonora localizaron nueve fosas clandestinas en el municipio de Sonoyta.

El hallazgo estuvo a cargo de los colectivos Buscadoras de la Frontera Nogales A.C. y Buscando a Jonás de Puerto Peñasco.

De acuerdo con el comunicado conjunto, las labores de búsqueda se realizaron los días 3 y 4 de abril en la zona conocida como El Culichi, donde localizaron nueve fosas clandestinas.

Según imágenes compartidas por Buscadoras de la Frontera Nogales, en las fosas se localizaron 11 restos óseos.

 En la fosa número uno se hallaron huesos de varias partes del cuerpo, un calcetín de rayas horizontales en color negro, gris y rojo, así como dos tarjetas bancarias, una de débito y otra de beneficios de un supermercado.

En la segunda ubicación, se encontraron huesos humanos y una etiqueta de ropa con la leyenda Galloper. Mientras que en la tercera se halló el esqueleto completo de un hombre, con un pantalón de mezclilla puesto.

En la fosa número cuatro se hallaron fragmentos de huesos humanos, así como la parte baja de una mandíbula con dentadura y brackets. También se halló un suéter negro, un pasamontañas y una aparente playera blanca.

En la fosa cinco se encontraron fragmentos de huesos humanos y una sudadera azul con blanco de la marcha Champion y en la sexta se hallaron fragmentos de huesos humanos, una playera, unos bóxer y unos tenis.

En la fosa número siete se halló un cráneo humano con un orificio en la parte frontal, a la altura de la frente. Asimismo, los restos de un cinturón y una prenda de ropa.

En la fosa ocho se hallaron restos humanos, aparentemente fragmentos de cráneo. También un pantalón de mezclilla azul, dos casquillos y una tarjeta de crédito de BanCoppel.

Por último, Buscadoras de la Frontera Nogales refirió que en la novena fosa clandestina no se hallaron restos humanos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registra aparatoso choque en la carretera a Los Cues de Pedro Escobedo, Querétaro
En prisión por homicidio doloso ocurrido en la colonia Felipe Carrillo Puerto en Querétaro
Vinculan a proceso al "Comandante H" por desaparición forzada
Indagan secuestro y homicidio del secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán
Más información de la categoria
Indagan secuestro y homicidio del secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán
Protesta de comuneros de Arantepacua causa caos en Morelia; tensión, vehículos incendiados y alerta en negocios
Encuentran nueve fosas clandestinas en Sonora
Señalan a médico en Sonora por sueros vitaminados ligados a seis muertes
Comentarios