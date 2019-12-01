Encuentran nueve fosas clandestinas en Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 13:48:13

Sonoyta, Sonora, a 6 de abril 2026.- Colectivos de personas buscadoras de Sonora localizaron nueve fosas clandestinas en el municipio de Sonoyta.

El hallazgo estuvo a cargo de los colectivos Buscadoras de la Frontera Nogales A.C. y Buscando a Jonás de Puerto Peñasco.

De acuerdo con el comunicado conjunto, las labores de búsqueda se realizaron los días 3 y 4 de abril en la zona conocida como El Culichi, donde localizaron nueve fosas clandestinas.

Según imágenes compartidas por Buscadoras de la Frontera Nogales, en las fosas se localizaron 11 restos óseos.

En la fosa número uno se hallaron huesos de varias partes del cuerpo, un calcetín de rayas horizontales en color negro, gris y rojo, así como dos tarjetas bancarias, una de débito y otra de beneficios de un supermercado.

En la segunda ubicación, se encontraron huesos humanos y una etiqueta de ropa con la leyenda Galloper. Mientras que en la tercera se halló el esqueleto completo de un hombre, con un pantalón de mezclilla puesto.

En la fosa número cuatro se hallaron fragmentos de huesos humanos, así como la parte baja de una mandíbula con dentadura y brackets. También se halló un suéter negro, un pasamontañas y una aparente playera blanca.

En la fosa cinco se encontraron fragmentos de huesos humanos y una sudadera azul con blanco de la marcha Champion y en la sexta se hallaron fragmentos de huesos humanos, una playera, unos bóxer y unos tenis.

En la fosa número siete se halló un cráneo humano con un orificio en la parte frontal, a la altura de la frente. Asimismo, los restos de un cinturón y una prenda de ropa.

En la fosa ocho se hallaron restos humanos, aparentemente fragmentos de cráneo. También un pantalón de mezclilla azul, dos casquillos y una tarjeta de crédito de BanCoppel.

Por último, Buscadoras de la Frontera Nogales refirió que en la novena fosa clandestina no se hallaron restos humanos.