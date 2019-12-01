En prisión por homicidio doloso ocurrido en la colonia Felipe Carrillo Puerto en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 15:53:01

Querétaro, Qro., 6 de abril de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de un hombre por el delito de homicidio doloso, por hechos ocurridos en el municipio de Querétaro.

El imputado, identificado como Julio “N”, fue presentado ante la autoridad judicial tras el cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la investigación, el 16 de marzo de 2026 se tomó conocimiento de una persona del sexo masculino sin vida, localizada en la colonia Felipe Carrillo Puerto.

Tras el procesamiento del lugar por parte de personal pericial, se determinó que la víctima presentaba una herida producida por arma blanca, lo que derivó en su fallecimiento.

Mediante actos de investigación, entre ellos la obtención y análisis de videograbaciones, así como análisis periciales, se logró establecer la identidad del probable autor, siendo identificado como Julio “N”, de origen hondureño.

En audiencia inicial, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva, además de establecer un plazo de tres meses para la investigación complementaria.