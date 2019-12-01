Protesta de comuneros de Arantepacua causa caos en Morelia; tensión, vehículos incendiados y alerta en negocios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 13:49:41

Morelia, Michoacán, 6 de abril del 2026.- Habitantes de la comunidad de Arantepacua realizaron una protesta en la capital del estado que derivó en destrozos dentro de las instalaciones centrales de la Secretaría de Educación estatal, así como de la Fiscalía Michoacán, además de la quema de varios vehículos durante su movilización por distintos puntos de la ciudad.

El grupo ingresó al edificio de la dependencia educativa, donde se reportaron daños en áreas de atención al público.

Durante los incidentes, un joven resultó lesionado en una mano luego de que se rompiera un cristal mientras ocurrían los destrozos.

La movilización continuó por la avenida Siervo de la Nación, donde comerciantes optaron por cerrar sus negocios ante el temor de que la protesta escalara en violencia.

Más adelante, durante el recorrido por diferentes puntos de la ciudad, al menos seis unidades pertenecientes a empresas transnacionales y una motocicleta fueron incendiadas. También se registraron daños materiales y quema de vehículos en la avenida Madero.

Ante la situación, patrullas de la Guardia Civil recorrieron la zona y, a través de altavoces, pidieron a los comerciantes bajar sus cortinas y resguardarse mientras avanzaba la manifestación.

Cabe destacar que los habitantes de Arantepacua exigen justicia a nueve años del operativo de seguridad realizado en esa comunidad, el cual dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, entre ellas un menor de edad.

La protesta se lleva a cabo como parte de las acciones para recordar ese hecho y demandar avances en las investigaciones, así como concretar las detenciones necesarias.