Vinculan a proceso al "Comandante H" por desaparición forzada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 14:50:21

Ciudad de México, a 6 de abril 2026.- Un juez federal vinculó a proceso a Hernán “N”, mejor conocido como “El Comandante H” o “El Abuelo”, presunto líder de un grupo criminal de Tabasco, por el delito de desaparición forzada de personas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó a través de un comunicado que el togado decretó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, mientras que el acusado permanece en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1.

El ex secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández compareció por videoconferencia durante la audiencia judicial del fin de semana.

Cabe señalar que este proceso legal inició seis meses después de que el presunto líder criminal haya sido detenido por otros delitos relacionados con el crimen organizado.

Desde septiembre del 2025, “El Comandante H” se encuentra internado en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, tras ser detenido en Paraguay y trasladado a México, donde enfrenta procesos por asociación delictuosa, extorsión, secuestro y delincuencia organizada.

Es señalado como presunto líder de La Barredora, grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y desde 2024 era investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado.