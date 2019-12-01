Se registra aparatoso choque en la carretera a Los Cues de Pedro Escobedo, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 16:09:14

Pedro Escobedo, Querétaro, a 6 de abril de 2026.- Esta lunes, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la carretera a Los Cues, en donde se reportó un aparatoso choque con salida de camino.

Fue a la altura del crucero de la localidad de La Lira, sobre la carretera 431, en donde se registró la colisión entre un auto y una camioneta, esta última, quedó fuera de la cinta asfáltica.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que, rápidamente, al lugar, se movilizaron Bomberos y analistas de Protección Civil de la demarcación para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, valoraron a las personas involucradas y determinaron que no había heridos graves, por lo que no iba ser necesario realizar algún traslado a un hospital.

La vialidad fue abanderada, por elementos policiales, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó solo daños materiales.