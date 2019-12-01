Sectur invita a postular productos al galardón nacional de innovación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 11:17:45
Morelia, Michoacán, 26 de diciembre de 2025.- Continúa abierta la postulación para el Reconocimiento a la Innovación del Producto Turístico Mexicano 2026, galardón otorgado por la Secretaría de Turismo de México para prestadores de servicios turísticos, personas físicas y morales que, a través de sus iniciativas, han contribuido al desarrollo e innovación del sector en los distintos destinos del país.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), enfatizó que las inscripciones cierran el próximo 15 de enero, y que aquellos prestadores de servicios turísticos que participen deben contar con Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente.  

“Las categorías turísticas en las que pueden participar son: cultural, gastronómico, bienestar, aventura, ecoturismo, comunitario, romance, e inclusivo por mencionar algunos”, señaló el funcionario estatal.

Para postular un producto turístico, este deberá haber sido comercializado y promocionado al menos dos años antes de la presente convocatoria, es decir, desde 2023. Asimismo, de acuerdo con los lineamientos de la Sectur federal, los prestadores de servicios participantes deberán contar con un sitio web propio en español, dedicado exclusivamente a la consulta y promoción del producto postulado.

Para consultar la convocatoria completa y mayores detalles pueden ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.mx/sectur/documentos/convocatoria-del-reconocimiento-a-la-innovacion-del-producto-turistico-mexicano-2026

