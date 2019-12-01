Inhabilitan a juez federal en Guerrero por uso indebido de recursos y hostigamiento sexual

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 10:41:57

Chilpancingo, Guerrero, 26 de diciembre del 2025.- Un juez de Distrito adscrito a un Centro de Justicia Penal Federal en Guerrero fue inhabilitado por un año después de que el Tribunal de Disciplina Judicial determinó que utilizó recursos públicos en beneficio propio y cometió conductas de hostigamiento sexual y laboral contra personas subordinadas.

De acuerdo con la resolución, el juez dispuso ilegalmente de una camioneta Suburban blindada, dos elementos armados y con uniforme del Poder Judicial de la Federación, además de apoyo logístico del área de seguridad institucional.

Todo ello con el fin de recuperar un vehículo de su propiedad y exigir el pago de un adeudo a un elemento de la Marina, para lo cual incluso solicitó respaldo del Ejército y la Guardia Nacional, simulando una actuación judicial para justificar el operativo.

La investigación también confirmó que el juzgador realizó actos de hostigamiento sexual contra una colaboradora, así como hostigamiento laboral en perjuicio de dos empleados más —una mujer y un hombre—, lo que agravó el expediente en su contra.

Ante la acumulación de faltas consideradas de alta gravedad, la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial resolvió suspenderlo del servicio público por un año, periodo durante el cual tiene prohibido ejercer cualquier empleo, cargo o comisión dentro de la administración pública.