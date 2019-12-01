Perdedores de elección en Honduras rechazan triunfo de 'Tito' Asfura; denuncian imposición extranjera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 12:48:48

Tegucigalpa, Honduras, a 26 de diciembre 2025.- Los candidatos perdedores de las elecciones presidenciales en Honduras se unieron para rechazar el triunfo electoral de Nasry ‘Tito’ Asfura, declarado como ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En ese sentido, los aspirantes perdedores y sus partidos políticos denunciaron irregularidades y una presunta “imposición extranjera” vinculada al apoyo del presidente estadunidense Donald Trump.

Por su parte, la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, acusó al instituto electoral de “asesinar” la democracia y sucumbir ante el “fraude” y la “imposición extranjera” tras declarar ganador al representante de la extrema derecha hondureña.

“El CNE, atendiendo las instrucciones del imperio, asesinó nuestra incipiente democracia, pero nuestro pueblo no es ingenuo: la proclama del ‘presidente electo’ es un fraude y una imposición extranjera”, compartió en redes sociales.

Mientras que, el candidato por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien perdió los comicios por menos de un punto porcentual, rechazó la declaración de la autoridad electoral y aseguró que “no refleja la verdad completa del voto ciudadano”.

Lo sucedido en Honduras “es igual a lo que los líderes de izquierda lograron en Venezuela imponiendo a la fuerza a Nicolás Maduro… se está tolerando un recuento limitado con el aval del presidente de Estados Unidos que mal informaron”, sentenció el aspirante de tendencias derechistas.