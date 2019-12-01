Mujer resulta herida al volcar con su vehículo en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 12:41:46
Morelia, Michoacán, 26 de diciembre del 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó una mujer la cual volcó con su vehículo en calles de la colonia Gertrudis Sánchez.

Al respecto se informó que este viernes la felina circulaba a bordo de su automóvil marca Kia sobre la calle Mezquite de la referida colonia.

En un momento determinado, presuntamente, debido al exceso de velocidad y falta de pericia con que la mujer conducía su auto, perdió el control y terminó volcándose.

Como resultado de accidente automovilístico, la fémina resultó lesionada por lo que fue llevada a un hospital, entre tanto personal de tránsito de hizo cargo de lo concerniente al hecho vial.

