Dictan prisión preventiva contra suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 10:49:12

Ciudad de México, a 26 de diciembre 2025.- Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra Mario “N”, y Alberto “N”, suegro y cuñado respectivamente de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes de una célula criminal controlada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

Ambas personas son señaladas por su presunta presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud.

En ese sentido, la defensa de ambos solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que en próximos días se definirá si son vinculados o no a proceso.

El cuñado de Guzmán Salazar, es conocido como “Niño”, mientras que su suegro es identificado como “El 7” y se informó que los dos permanecerán internos en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, ubicado en Jalisco.

Cabe señalar que los dos sujetos son señalados por autoridades federales como operadores financieros de Los Chapitos.

Los presuntos criminales fueron capturados durante un operativo de las fuerzas federales en la ciudad de Zapopan, Jalisco.