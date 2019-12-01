Bloquean la carretera Buenavista - Apatzingán y sumen en el caos a la región Tierra Caliente de Michoacán

Buenavista, Mich., a 26 de diciembre de 2025.– La tensión volvió a apoderarse de la región este martes, luego de que un grupo de personas bloqueara de manera sorpresiva la carretera Buenavista–Apatzingán, una de las principales vías de comunicación, provocando caos vial, temor entre automovilistas y una densa columna de humo visible a kilómetros de distancia.

De acuerdo con los primeros reportes, los manifestantes colocaron camiones de carga para cerrar completamente el paso y posteriormente prendieron fuego a llantas, generando un escenario de alarma e incertidumbre para quienes transitaban por la zona.

Paso totalmente cerrado

La circulación quedó paralizada en ambos sentidos, dejando varados a transportistas, familias y trabajadores que nada pudieron hacer ante el súbito estallido del bloqueo. Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas oficiales de la protesta, lo que ha incrementado la especulación y el nerviosismo en la región.

Silencio oficial

Hasta el momento no se reporta presencia visible de fuerzas de seguridad ni un posicionamiento claro por parte de autoridades municipales o estatales, mientras el bloqueo continúa y la situación se mantiene en desarrollo.

La carretera Buenavista–Apatzingán ha sido en el pasado escenario de conflictos sociales y hechos de violencia, por lo que este nuevo episodio enciende las alertas y deja a la población a la expectativa de lo que pueda ocurrir en las próximas horas.