En Michoacán se han recuperado más de 3 mil 400 vehículos, en el 2025: SSP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 11:45:54

Morelia, Michoacán, 26 de diciembre del 2025.- De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en lo que va del 2025, se recuperaron 3 mil 428 vehículos robados en 2025, derivado del seguimiento a denuncias hechas al Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia de Michoacán (C5i Michoacán).

Sobre el particular se informó que la atención de 7 mil 97 reportes mediante cámaras de videovigilancia, arcos carreteros y la labor de la Guardia Civil permitió alcanzar una efectividad del 44.25 por ciento en la localización y recuperación de vehículos. Este porcentaje refleja el éxito de la estrategia interinstitucional durante el año.

El trabajo de inteligencia y operatividad de los efectivos de la SSP, así como la colaboración entre los tres niveles de gobierno y el uso de las plataformas de emergencia, aseguran la eficacia y certeza necesarias para atender a la población michoacana.

Para la SSP, la participación ciudadana a través de la denuncia es fundamental.