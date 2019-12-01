Hallan cadáver en Parácuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 11:43:47

Parácuaro, Michoacán, 26 de diciembre del 2025.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos y el cual presentaba huellas de tortura, fue localizado en un camino vecinal del municipio de Parácuaro, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la breca que va a la comunidad de Las Yeguas estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.