Sectur fortalece confianza de los visitantes con Registro Nacional de Turismo

Sectur fortalece confianza de los visitantes con Registro Nacional de Turismo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 15:10:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 12 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) informa que sigue en marcha el Registro Nacional de Turismo (RNT), el cual además de registrar a los prestadores de servicios turísticos permite a los turistas verificar la autenticidad de dichos servicios. 

La dependencia dirigida por Roberto Monroy García informó que en este recorrido por el estado, ahora tocó el turno a Huandacareo, donde 35 representantes del sector, incluyendo hoteles, balnearios, restaurantes y parques acuáticos, se sumaron a este esfuerzo, de los cuales se lograron concretar 10 nuevos registros.

“Esta respuesta demuestra el compromiso del sector en Michoacán, para brindar calidad y fortalecer la confianza de quienes nos visitan”, comentó el titular de Sectur. En representación del titular de la política turística de “el alma de México”, Rogelio Rangel Reguera, director de Enlace Regional y Productos Turísticos de la dependencia estatal, se encargó de validar los registros.

El Registro Nacional de Turismo (RNT) es una constancia que la Secretaría de Turismo federal otorga a los prestadores de servicios turísticos que cumplen con lo dispuesto en la Ley General de Turismo y su Reglamento, el cual es un trámite gratuito. Además de que se genera un catálogo en el país, herramienta que tiene como objetivo conocer el mercado turístico y establecer comunicación con las empresas cuando se requiera.

Para mayores informes se ha dispuesto el siguiente correo para resolver las dudas que puedan generarse de manera previa entre los prestadores de servicios turísticos de Michoacán: rnt.michoacan@gmail.com.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Apatzingán blindará sus fiestas patrias con inhibidores de drones y medidas preventivas
Aprehenden a fisioterapeuta, que habría abusado sexualmente de una niña en Morelia, Michoacán 
Identifican a policía muerto y sus dos compañeros heridos tras agresión armada en límites de Michoacán con Jalisco: hay un detenido
Gobierno de CDMX actualiza cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Más información de la categoria
Identifican a policía muerto y sus dos compañeros heridos tras agresión armada en límites de Michoacán con Jalisco: hay un detenido
Agente del ICE quita la vida a un migrante en Chicago
Gobierno de CDMX actualiza cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Macabro negocio en la frontera México - EEUU: Crimen incursiona en el tráfico de bebés; a las madres las desechan
Comentarios