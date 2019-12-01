Sectur devela busto de Morelos en la Embajada de México en España

Madrid, España, a 23 de enero de 2026.- La Secretaría de Turismo (Sectur) que encabeza Roberto Monroy García informa que se instaló de forma permanente el busto de José María Morelos en la Embajada de México en España. La pieza, entregada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla el año pasado, representa el legado de Michoacán y del “Siervo de la Nación” ante la comunidad europea.

La develación se realizó en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 en Madrid, donde el titular de la Sectur encabezó el evento, acompañado por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, así como otros funcionarios del sector.

“El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en representación del pueblo michoacano, entregó en la Fitur del año pasado a la Embajada de México en España, el busto de uno de los héroes más importantes de nuestro país, don José María Morelos y Pavón, el Siervo de la Nación, orgullosamente michoacano. En este 2026 inauguramos su instalación permanente en la Residencia Oficial de México en la Madre Patria”, destacó el funcionario estatal.

Esta pieza simboliza el legado del héroe de la Independencia cuyo pensamiento político fue clave para el país. Su obra, "Sentimientos de la Nación", es el antecedente fundamental de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.