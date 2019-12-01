Accidente entre dos vehículos, en el boulevard Bernardo Quintana de la capital queretana, termina en incendio

Accidente entre dos vehículos, en el boulevard Bernardo Quintana de la capital queretana, termina en incendio
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 16:49:42
Querétaro, Querétaro, a 10 de febrero de 2026.- Servicios de emergencias se movilizaron al boulevard Bernardo Quintana, en donde se reportó un choque por alcance que terminó en incendio.

Fue a la altura Carretas, en donde se registró la colisión de ambos vehículos, sin embargo, el que impactó, terminó más dañado al incendiarse.

A la zona se movilizaron analistas de Protección Civil y Bomberos de Querétaro, para sofocar el incendio, el cual afortunadamente no dejó personas heridas.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.

Noventa Grados
