Accidente entre dos vehículos, en el boulevard Bernardo Quintana de la capital queretana, termina en incendio

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 16:49:42

Querétaro, Querétaro, a 10 de febrero de 2026.- Servicios de emergencias se movilizaron al boulevard Bernardo Quintana, en donde se reportó un choque por alcance que terminó en incendio.

Fue a la altura Carretas, en donde se registró la colisión de ambos vehículos, sin embargo, el que impactó, terminó más dañado al incendiarse.

A la zona se movilizaron analistas de Protección Civil y Bomberos de Querétaro, para sofocar el incendio, el cual afortunadamente no dejó personas heridas.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.