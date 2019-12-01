Sectur acerca asesoría especializada en derecho del entretenimiento a creadores audiovisuales de Michoacán

Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2026.- En el marco del 24 Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) se realizará una charla gratuita con Adrián Ojeda Cuevas, abogado especializado en derecho del entretenimiento. La cita es mañana martes 20 de octubre a las 18:00 horas, en la Sala Audiovisual de la Casa Natal de Morelos, en el Centro Histórico.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), en coordinación con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), por medio de la Comisión Mexicana de Filmaciones (Comefilm), organiza este encuentro.

Fotógrafos, guionistas, actores, productores, realizadores y estudiantes podrán conocer herramientas legales para proteger sus creaciones y desarrollar sus proyectos audiovisuales. La entrada será gratuita, únicamente tendrán que realizar un registro previo en https://forms.gle/Jv5nAvC9gGE3zEZSA.

Ojeda Cuevas es socio director del despacho Ojeda, Ojeda y Asociados, y cuenta con experiencia en la asesoría legal de producciones nacionales e internacionales, entre ellas “James Bond: Spectre”, “Luis Miguel, la serie” y “El baile de los 41”.

El titular de la Sectur, Roberto Monroy García, destacó que esta actividad permitirá a la comunidad audiovisual conocer aspectos legales fundamentales para proteger sus obras, utilizar materiales de terceros adecuadamente y establecer acuerdos profesionales. Durante la charla se abordarán la distribución y comercialización de producciones audiovisuales, los derechos de autor y de imagen, así como los contratos relacionados con esta industria; además, las y los asistentes podrán plantear preguntas directamente al especialista.

Los temas responden a los intereses expresados por la propia comunidad mediante una encuesta realizada como parte del Diagnóstico Participativo del Ecosistema Audiovisual de Michoacán, impulsado por la Sectur a través de la Cofilmich, con la colaboración de Grupo Ratio Films, para identificar necesidades y oportunidades que contribuyan al fortalecimiento de la industria audiovisual en el estado.