Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2026.- Michoacán fortalece su vinculación con la industria de reuniones al integrarse al MPI Bajío Mexicano Chapter (Meeting Professionals International), una alianza estratégica que permitirá ampliar su red de colaboración, impulsar la profesionalización del sector y promover al estado ante los principales actores de este segmento turístico.

En el marco del encuentro MICE PRO Series, organizado por MPI Bajío y dirigido a profesionales de la cadena de valor de la industria de reuniones, la Oficina de Congresos y Visitantes Michoacán (OCV), perteneciente a la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), participó en la toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027 en la ciudad de Morelia, acto en el que Ricardo Sánchez Manzanares asumió la presidencia.

Al respecto, el titular de la Sectur, Roberto Monroy García, destacó la relevancia de esta asociación internacional, que cuenta con una red global de más de 12 mil integrantes y cuya representación en México se ha consolidado como una de las más importantes de América Latina. Añadió que el capítulo Bajío contribuye a conectar a los profesionales del sector mediante encuentros regionales, capacitación y espacios de networking.

Por su parte, Alfonso Márquez Trejo, director de la OCV Michoacán, quien asume la vicepresidencia del Consejo Directivo 2026-2027, señaló que consolidar un destino competitivo requiere más que infraestructura, conectividad y atractivos turísticos: “Requiere conocimiento, profesionalización, visión estratégica y trabajo en equipo. No basta con tener un gran destino como Michoacán, debemos estar preparados para competir como tal”, enfatizó.

La participación dentro de esta organización forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer la cadena de valor turística y posicionar a la entidad dentro del segmento MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones), mediante el intercambio de experiencias, la generación de alianzas y el acercamiento con organizadores y profesionales que contribuyan a atraer nuevos eventos y oportunidades para el estado.