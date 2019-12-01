Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 17:13:48

Mazatlán, Sin., a 25 de noviembre de 2026.- Fuerzas federales y estatales detuvieron a seis personas en un inmueble de la colonia Rinconada del Valle. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los detenidos presuntamente forman parte de una célula delictiva vinculada a Los Chapitos.

En el operativo, las autoridades aseguraron cuatro armas de fuego, además de cargadores, cartuchos, un vehículo y una motocicleta. La intervención se llevó a cabo tras labores de inteligencia militar en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia. Participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad enmarcó el operativo en el reforzamiento de la seguridad en Sinaloa. Según el respaldo oficial, las acciones coordinadas buscan detener a personas señaladas como generadoras de violencia y debilitar las estructuras de los grupos delictivos en la entidad.

A escala nacional, el Gabinete reportó que elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional han detenido a 59 mil 510 personas desde el inicio de la actual administración.