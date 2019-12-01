Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 17:46:42

Cherán, Michoacán, a 25 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvo a José Miguel “N”, señalado de agredir sexualmente a una mujer, robarle dinero e intentar asesinarla mediante asfixia con un cable, dentro de su vivienda en Cherán.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre habría aprovechado que el esposo de la víctima se encontraba fuera de la ciudad para enterarse de que ella estaba sola en su domicilio. La agresión presuntamente ocurrió durante la madrugada del 7 de noviembre, luego de que el señalado ingresara a la vivienda.

La Fiscalía sostiene que, una vez dentro, atacó sexualmente a la mujer, se apoderó de dinero en efectivo y posteriormente intentó privarla de la vida al utilizar un cable para asfixiarla.

El caso fue investigado por la Fiscalía Especializada de Feminicidio, cuyos agentes reunieron los elementos de prueba necesarios para solicitar una orden de aprehensión contra el presunto responsable, por los delitos de violación, tentativa de feminicidio y robo calificado grave.

Tras su detención, José Miguel “N” será puesto a disposición de un juez de control, quien se encargará de resolver su situación jurídica.