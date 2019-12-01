Se distribuirán 50 mil boletos para ingresar gratis a balnearios en Huandacareo

Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2026.- Huandacareo se prepara para recibir a familias, estudiantes y visitantes durante la Feria de los Balnearios, una iniciativa que durante octubre ofrecerá acceso gratuito a los seis balnearios del municipio, con el propósito de fortalecer su actividad turística y promover su oferta recreativa, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García.

El presidente municipal, Pedro Alexis Velázquez Guzmán, señaló que a través de esta feria se distribuirán 50 mil boletos de acceso universal entre municipios de Michoacán y Guanajuato, instituciones educativas, universidades y distintos sectores de la actividad turística. Con este boleto, las personas podrán ingresar gratuitamente a los seis balnearios participantes los viernes 16, 23 y 30 de octubre.

Como parte de la iniciativa, los jueves 15, 22 y 29 de octubre estarán destinados a estudiantes de escuelas de Huandacareo, quienes podrán visitar los balnearios mediante una planeación de actividades escolares y la presentación de su boleto de acceso. Con ello, la feria busca vincular el turismo con la educación y fortalecer entre las nuevas generaciones el conocimiento y disfrute de los atractivos de su municipio, señaló Eva Tinoco Herrera, representante de la Asociación de Balnearios del municipio y presidenta honorífica del DIF.

La estrategia contempla la promoción de Huandacareo en municipios como Moroleón, Uriangato, Cuitzeo, Puruándiro, Angamacutiro, Ciudad Hidalgo, Villa Morelos, Chucándiro, Panindícuaro, Copándaro, José Sixto Verduzco, Penjamillo, Coeneo, Queréndaro, Zinapécuaro, Santa Ana Maya, Charo e Indaparapeo, además de Morelia, mediante módulos turísticos, medios de comunicación y el sector turístico.

Para garantizar una experiencia segura a las y los visitantes, cada balneario contará con dos salvavidas y presencia permanente de elementos de seguridad. Asimismo, se dispondrá de tres ambulancias y seis paramédicos, lo que representa una alianza entre autoridades, sector educativo, prestadores de servicios y sociedad para impulsar el turismo familiar y social, promover la oferta turística de Huandacareo y generar bienestar para su población. Para conocer la dinámica de regalo de boletos se puede consultar el Facebook: Gobierno de Huandacareo.