Con acciones operativas en Michoacán se combate frontalmente a la extorsión y secuestro: Israel Vega

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 14:29:50

Morelia, Michoacán, a 2 de octubre 2026.- En un encuentro con representantes de los medios de comunicación, encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Israel Vega Rodríguez, informó sobre acciones y resultados en el combate a los delitos de extorsión y secuestro.

Sobre el particular se informó que como parte de las estrategias nacionales para combatir estos ilícitos, dio a conocer la detención de Ricardo “N”, de 37 años, alias “El Chivo”, identificado como presunto jefe de plaza y generador de violencia en la región de Uruapan, quien contaba con un mandamiento judicial por el delito de secuestro agravado, relacionado con hechos registrados en 2023.

La detención fue realizada por agentes de la Policía de Investigación de la FGE, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Jalisco y en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil.

De acuerdo con información de investigación, “El Chivo” habría operado como presunto jefe de plaza en Uruapan durante 2023, con presencia también en Capácuaro y Jucutacato. Se le relaciona con actividades delictivas como extorsión y cobro de piso a comerciantes, secuestro de empresarios, cobro de deudas y distribución de drogas.

Israel Vega también informó sobre la detención de Víctor “N”, de 57 años, por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión y secuestro agravado en Uruapan.

Asimismo, dio cuenta del caso de Yesenia “N”, presunta responsable del delito de extorsión en Tarímbaro, quien ya fue vinculada a proceso.

En Salvador Escalante, destacó la detención en flagrancia de Juan Diego “N”, relacionado con el delito de extorsión. Un Juez de Control resolvió vincularlo a proceso e imponerle prisión preventiva oficiosa.

Durante su detención le fueron asegurados un arma de fuego calibre .9 milímetros, cargadores abastecidos y dos teléfonos celulares.

Finalmente, el Encargado del Despacho destacó que estos resultados forman parte del trabajo coordinado que mantiene la FGE con instituciones estatales y federales, así como de los mecanismos de colaboración interestatal, para fortalecer las investigaciones y acciones encaminadas al combate de la extorsión y el secuestro en Michoacán.