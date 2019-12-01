Se registran accidentes viales en Celaya, Guanajuato; hay múltiples heridos

Se registran accidentes viales en Celaya, Guanajuato; hay múltiples heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 13:13:07
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Celaya, Guanajuato, a 2 de octubre 2026.- Al menos cinco persona resultaron lesionadas tras registrarse dos accidentes casi de manera simultánea en puntos distintos, la mañana de este viernes en Celaya, Guanajuato. 

Ambas casos se dieron a conocer a través de redes sociales; uno ocurrió sobre Eje Herminio Martinez esquina 2 de Abril, donde un trailer que era tripulado por dos personas intentó ganarle el pasó al tren que lo arrastró varios metros. 

El conductor fue llevado a un centro médico en estado delicado mientras que su acompañante resultó solo con golpes leves que no ponen en riesgo su vida.

El segundo ocurrió sobre el puente Constituyentes a la altura de la Cruz Roja, lugar en el que cuatro personas resultaron con lesiones y trasladados a un centro médico para descartar alguna lesión grave. 

Versiones preliminares mencionan que el conductor de un vehículo posiblemente responsable se dio a la fuga, luego de que circulaba en sentido contrario.

Dio vuelta golpeando a una camioneta roja, mientras que dos unidades oficiales de Tránsito y Policía Vial se impactaron por alcance. 

Las escenas fueron procesadas por personal del Ministerio Público lo que arrojará responsabilidades.

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